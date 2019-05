Eileen ist Britin und hat einen irischen Pass beantragt

Nachdem sie den ersten Schock verarbeitet hatte, kamen die Fragen: Was würde der Brexit für Großbritannien bedeuten? Und was für sie persönlich? Eileen wurde in England geboren, ihre Mutter kommt aus Nordirland, ihr Vater ist Engländer. Sie hat zehn Jahre lang in Nordirland gelebt, nach der Schule ist sie nach London gezogen. Sie sagt, sie habe sich immer eher als Britin denn als Europäerin verstanden. „Aber durch das Referendum habe ich sehr viel mehr darüber nachgedacht, welche Vorteile es hat, in der EU zu sein“, sagt sie. Sie denkt zum Beispiel an ihre beste Freundin, die in Dänemark lebt. An ihren Freund, der Deutscher ist. Würde es in Zukunft schwieriger werden, in diese Länder zu reisen? Oder in einem anderen Land zu leben und zu arbeiten?