Es ist der 13. Dezember 2018, der Tag, an dem Großbritanniens Premierministerin Theresa May um das Vertrauen ihres Parlaments bangt. Nur ein paar hundert Meter vom Londoner Regierungssitz entfernt treibt ein kleiner Kutter mit jungen Menschen auf der Themse. Sie halten Protestschilder in die Höhe, fordern die „People’s Vote“, die zweite Volksabstimmung, die den Brexit verhindern könnte. Einer von ihnen ist Femi Oluwole, 28, Mitbegründer der Jugendorganisation „Our Future Our Choice“, kurz OFOC. Der Brite mit nigerianischen Wurzeln hält ein Megafon in der Hand und ruft mit heiserer Stimme Parolen in die kalte Dezemberluft. Der Aktivistenchor stimmt wütend ein: „Wir wollen die Volksabstimmung – jetzt!“. Nach kurzer Zeit tauchen zwei Boote auf. „Polizeijagd, das wird lustig“, sagt Femi abgebrüht.