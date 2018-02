„Integration ist schwierig, wenn deine halbe Familie noch im Krieg festsitzt“

„Als ich meinen jüngsten Sohn zuletzt in den Armen gehalten habe, war er drei Monate alt. Heute ist sie fünf. So lange ist es her, dass ich meine Familie zuletzt gesehen habe. Ich telefoniere fast jeden Tag mit meiner Frau, aber das macht mich eigentlich noch unglücklicher, weil es mich daran erinnert, wie weit sie weg ist. Mittlerweile ist sie mit unseren Kindern in eine andere Stadt im Irak geflohen und sitzt dort fest. Da ich als Flüchtling aus dem Irak keinen subsidiären Schutz genieße, darf ich Deutschland auch nicht verlassen und kann nicht einfach mal so zurückfliegen. Die Behörden halten uns getrennt.

Ich hätte nie gedacht, dass es so kompliziert wird. Ich dachte, der Schutz vor Krieg und Verfolgung sei ein Grundrecht. Als ich am 1. Juli 2014 nach Deutschland kam, habe ich gleich einen Sprachkurs gemacht, bin in einer Studenten-WG untergekommen und habe ein Jahr später einen Job in einer Sicherheitsfirma gefunden. Ich zahle Steuern, ich arbeite tagsüber und nachts und versuche, so viel wie möglich an meine Familie abzugeben. Als ich nach knapp zwei Jahren immer noch keinen Bescheid vom Bamf (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) über mein Verfahren bekommen hatte, reichte ich eine Tätigkeitsklage ein. Fünf Monate später bekam ich einen Ablehnungsbescheid. Bis heute bin ich nicht als Schutzbedürftiger anerkannt und habe lediglich eine Aufenthaltserlaubnis. Mit diesem Status kann ich meine Familie nicht nachholen und mir bleibt nichts übrig als warten, warten, warten.