Der Bundestag will seinen Twitter-Account jetzt doch mal benutzen

Wenn es darum geht, Transparenz darüber herzustellen, was bei den Abgeordneten eigentlich so abgeht, was diskutiert wird, wer was sagt und wie abstimmt, dann ist der Bundestag eine echte Herausforderung: Weltweit ist er zusammen mit dem Bundesrat eines der größten Parlamente – übertroffen nur von China. Mehr als 700 Abgeordnete tummeln sich in den blauen Sitzen unter der Glaskuppel des Reichstags, die wenigsten davon kennt oder erkennt man. Für eine solche Mammutaufgabe müssen alle Register gezogen werden. Auch Instagram. Auch Twitter.