„Es macht mich stolz, beim Gelöbnis dabei zu sein“

Die Soldat*innen müssen sich wie in einem Museum begutachten lassen und das an einem Ort, der für viele Menschen in München leider geschichtlich vorbelastet ist. Grundsätzlich schreckt es mich eher ab, wenn ich Menschen in Uniform sehe. Und ich denke nicht, dass das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung steigt, wenn junge Frauen und Männer, die quasi in meinem Alter sind, mit riesigen Gewehren rumlaufen.