„Auf eine richtige Koalition hat niemand wirklich Bock“

Apropos Extremismus: In Sachsen sorgt die neue „Soko Linksextremismus“ gerade für Aufregung – ein CDU-Projekt.

Paul: Ich finde, diese Sonderkommission ist ein fatales politisches Signal. Laut Thüringen-Monitor ist ein Viertel der Thüringerinnen und Thüringer zumindest affin, was extremistische Ideen angeht. Viele aus der Mitte der Bevölkerung wünschen sich einen starken Staat mit einem starken Führer und finden, Thüringen sei überfremdet. Das müssen wir politisch bekämpfen. Deswegen finde ich das, was die CDU da in Sachsen macht, nur noch fatal. Ja, wir haben die Situation, dass es Gewalt gibt, die die Polizei links einordnet, das will ich nicht klein reden. Aber wir hatten in Sachsen in den vergangenen Jahren massiv viel rechtsradikale Gewalt. Da gab es nie eine Sonderkommission, da gab es keine öffentliche Fahndung.