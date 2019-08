„Das waren Nächte, die vergisst man nicht“

Einen Tag nach der Tat marschierten im August 2018 die Rechten durch Chemnitz. „Eine Freundin schrieb mir, dass sich ein paar Nazis in der Innenstadt versammelt haben. Ich dachte, da wird es sicher einen Gegenprotest geben“, erzählt Layla. Also fuhr sie in die Stadt. Auf dem Weg schrieb jemand: „Fahr auf jeden Fall wieder zurück! Da ist es nicht sicher!“ Doch Layla war schon in der Bahn. In der Innenstadt kamen ihr zwei junge Männer mit dunkler Hautfarbe entgegen, ihre Nasen bluteten. „Dann kam der Mob auf mich zu“, sagt die 19-Jährige. Sie flüchtete in ein Café. „Das war so gruselig. Es kam mir vor wie 1933, nicht wie 2018.“ Einige Wochen befand sich die drittgrößte Stadt Sachsens im Ausnahmezustand: Es kam zu rassistisch motivierten Übergriffen, zivilgesellschaftlicher Gegenprotest formierte sich. Anfang September feierten Zehntausende unter dem Motto #wirsindmehr, wollten ein Zeichen setzen gegen die Instrumentalisierung des Todes von Daniel H.