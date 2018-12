André Löscher weiß, wovon sie spricht. „Manche Menschen fühlen sich in Chemnitz nicht mehr sicher”, sagt er über den beunruhigenden Anstieg rechter Gewalt. „Durch die Demos hat sich eine Spirale in Gang gesetzt: Leute fühlen sich ermutigt, ihren Hass zu zeigen. Im Zuge dessen ist die Zahl der Angriffe enorm gestiegen.“ Löscher arbeitet für die Chemnitzer Opferberatung der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V., kurz RAA. Zwischen Ende August und Anfang November hat der Verein in Chemnitz 47 Fälle von rechter Gewalt registriert – doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2017, sagt Löscher. Und das seien nur die, die ihnen gemeldet würden: „Viele Fälle von Alltagsrassismus werden von uns gar nicht erfasst.“ In einer Chronik auf der Website werden die Attacken aufgelistet: Ende Oktober beispielsweise wurden drei Männer beim Einkaufen rassistisch beleidigt, geschlagen und aus dem Supermarkt gedrängt.