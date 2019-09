„Die Verantwortlichen lassen diese Leute gezielt ersaufen“

Kritiker der privaten Seenotrettung beklagen immer wieder, dass die Geretteten nicht zurück nach Libyen gebracht werden, wo offiziell der nächste Hafen wäre.

Die Mensch dorthin zurückzubringen, wo sie gefoltert wurden, ist vollkommen ausgeschlossen. Das wäre gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und gegen die International Convention for the Safety of Life at Sea. Ich muss diese Menschen an einen sicheren Hafen (Anm. Der Red.: Laut Bundestag: „Ein Ort an dem das Leben der Überlebenden nicht mehr weiter in Gefahr ist und an dem ihre menschlichen Grundbedürfnisse [...] gedeckt werden können“) bringen. Diesen sicheren Hafen gibt es in Libyen nicht.