Wie junge Menschen in Leipzig gegen knappen Wohnraum kämpfen

Der Gruppe geht es nicht nur um ein alternatives und gemeinschaftliches Zusammenleben, es geht auch um ein politisches Zeichen. „Es entsteht gerade so ein absurder Wohnungsmarkt, gegen den man nur ansteuern kann, wenn man laut wird. Es ist ein Menschenrecht, bezahlbaren Wohnungsraum zu haben“, sagt Leo. Zwar kriegen Menschen, die in München, Stuttgart oder Frankfurt wohnen, noch immer leuchtende Augen, wenn sie hören, was eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Leipzig kostet: „650 Euro warm? Altbau? Mit Stuck UND Balkon??“ Tatsache ist aber auch: Die Preise ziehen an. Leipzig boomt, immer mehr Menschen ziehen in die Stadt. Investor*innen und Vermieter*innen haben das längst erkannt. Anni lebt gerade noch in einer Wohngemeinschaft in der Südvorstadt, einem Viertel nahe dem Stadtzentrum. Die Wohnung über ihrer WG sei gerade freigeworden, erzählt sie. Jetzt werde neu vermietet, der Preis um ein Drittel erhöht. „Und natürlich finden sich Menschen, die da einziehen“, sagt sie wütend. In Leipzig wird viel saniert und viel gebaut. In Connewitz, unweit des Hauses von Anni und Leo, hat eine Firma ein Areal gekauft, auf dem schicke Neubauten entstehen sollen. Auf der Website wirbt die Firma mit den „angesagten Kneipen“ in der Umgebung, mit „Lifestyle und Erholung“. Leisten können wird sich das nicht jede*r. Aktivist*innen demonstrieren daher immer wieder gegen die Pläne – bisher erfolglos.