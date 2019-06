„Man kann nicht auf den guten Willen der Supermärkte hoffen“

Die Justizminister*innen der Länder halten weiter an einem Verbot des Containerns fest. Das haben sie auf ihrer Konferenz in Lübeck entschieden. Die zwei Olchinger Studentinnen Caro und Franzi wurden Anfang des Jahres veurteilt, weil sie containern waren. Dass nun auf dieser Ebene wieder über den Umgang mit Lebensmittelverschwendung diskutiert wird, ist auch ihrem Engagement zu verdanken. Die beiden haben unter anderem eine Petition gestartet, die sie bei der Konferenz in Lübeck übergeben haben.

Wir haben mit Ihnen darüber gesprochen, was sie von der Entscheidung der Justizminister*innen und dem Alternativbeschluss der Konferenz halten.