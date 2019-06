Wir schmeißen fast ein Drittel unserer Nahrungsmittel weg - muss das sein?

Dass ich um elf Uhr abends Münchner Müllcontainer durchwühle, ist Jonas’ Schuld. Er hat mich schon vor einer Weile gefragt, ob ich nicht mit ihm containern will. Seine WG lebt von dem, was andere wegwerfen. Alle paar Tage machen sie einen Beutezug durch die Mülltonnen der Stadt. Drei umweltbewusste Studenten aus Besserverdiener-Familien, die nicht für etwas zahlen wollen, was es auch so im Überfluss gibt. Aber ich? Mich durch vergammelnde Essensreste wühlen, um noch ein, zwei verwertbare Überbleibsel zu finden? Ich doch nicht.