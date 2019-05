Wird Containern in Deutschland legal?

Bananen, Äpfel, Gurken, Joghurt, Brot – in Supermärkten liegt bergeweise Essen herum. So viel, dass man vieles davon am Ende des Tages wegwerfen muss – wegen der Mindesthaltbarkeitsdauer oder Druckstellen. Pro Jahr werden elf Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland weggeworfen. Und so sammeln sich in den Mülltonnen hinter deutschen Supermärkten Lebensmittel, die man eigentlich noch essen könnte. Eine Metapher für unsere Wegwerfgesellschaft, den Überfluss, in dem wir leben – und schlicht eine krasse Lebensmittelverschwendung.