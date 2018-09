Die mehr als neunstündige Anhörung war dabei nicht nur politisches, sondern gleichzeitig mediales Ereignis: Millionen verfolgten sie vor dem Fernseher, auf Bürorechnern, in der U-Bahn und selbst per Videostream im Supermarkt. Allerdings gibt es bisher noch kein Ergebnis darüber, ob Kavanaugh weiterhin Richterkandidat bleibt, darüber wird der Justizausschuss voraussichtlich am Freitag entscheiden. Viele Republikaner ließen mit ihren Aussagen jedoch vermuten, dass sie noch immer an ihm festhalten wollen.