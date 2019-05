Die vielfältige Themensetzung hat den Vorteil, dass die Organisationen unterschiedliche Menschen ansprechen. Fridays for Future mobilisiert eine ganz andere Klientel als der Bayerische Flüchtlingsrat oder die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB). Peter Ziegler von eben jener KAB hält das für das Erfolgsrezept: „Alle Organisationen vertreten Bürgerinnen und Bürger.“ Ates Güpinar ergänzt: „Schon bei der #ausgehetzt-Demo vor der Landtagswahl habe ich zwei Rentnerinnen gesehen, die am Lauti mit Elektro-Musik zwischen Jugendlichen tanzten. So soll es sein.“