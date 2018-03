„Ein billiger Versuch, Stimmen von Rechtsaußen abzufangen“

Seehofers Botschaft in dem Interview lautet auch: Muslime müssen mit uns leben, nicht neben oder gegen uns. Wie gut funktioniert das Zusammenleben zwischen Muslimen und Menschen mit anderer Religion in Deutschland?

Muslime sind nicht nur ein Teil der Gesellschaft, sie sind mittendrin. Man hat Muslime in unterschiedlichsten Positionen – in der Politik, der Wirtschaft, oder auch in Medienorganisationen. Das Zusammenleben funktioniert ziemlich gut, weil Muslime seit Jahrzehnten in diesem Land leben und es eine Generation gibt, die hier geboren und aufgewachsen ist. Die Generation wurde hier sozialisiert, bekennt sich zu Deutschland und wächst mit Deutsch als Muttersprache auf. Es entwickelt sich eine dezidiert deutsch-muslimische Identität. Man kann das nicht voneinander trennen, wie es Seehofer vielleicht versucht, wenn er sagt, dass der Islam keinen Hintergrund in Deutschland habe. Das sehe ich ganz anders, weil viele deutsche Muslime hier aufwachsen und mit der deutschen Sprache den Zugang zu ihrer Religion erlangen. Deswegen finde ich, dass das Zusammenleben sehr gut funktioniert und der Austausch auch da ist.