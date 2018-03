„Russland ist ein mächtiges Land und braucht einen starken Präsidenten“

„Es spielt keine Rolle, wen wir am 18. März wählen, denn eines ist sicher: Putin bleibt an der Macht. Trotzdem ist es für mich wichtig, meine Stimme abzugeben. Es geht mir ums Prinzip, um mein Gewissen. Ich möchte Xenia Sobtschak wählen. Ich glaube, dass sie etwas verändern könnte. Mit ihr würde es wieder einen politischen Pluralismus geben, wie es in den Neunzigerjahren der Fall war. In der Vergangenheit habe ich an Protesten gegen die Regierung Putins teilgenommen. Es wäre aber naiv zu glauben, damit direkt etwas verändern zu können. Aber ich tue das für mich selbst. Auch wenn es riskant ist, meine Meinung in Russland frei auszusprechen. Als ich noch an einer staatlichen Finanzuniversität in Moskau studiert habe, war meine Teilnahme an Protesten besonders gefährlich. Die Uni hätte mich zum Beispiel nicht zu Prüfungen zulassen können. Manche Demonstranten wurden auch verhaftet. Außerdem hört man immer wieder, dass Personen wegen kritischer Facebook-Posts rechtlich verfolgt werden.