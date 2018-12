Der geht...

... Richtung Élysée-Palast. Den will er am morgigen Samstag stürmen. „Das ist das Symbol der französischen Regierung“, sagt der 33-Jährige auf Nachfrage eines Journalisten des französischen Senders BFMTV. Einen genauen Plan gibt es augenscheinlich noch nicht. „Wenn Sie beim Palast sind – was wollen Sie dann machen?“, fragt der Reporter in der Sendung. Drouet antwortet nur: „Dann wollen wir rein, um angehört zu werden.“ Französische Medien vergleichen die Pläne mit einem Putsch.