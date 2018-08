Der kann ...

... zwar noch keinen Schulabschluss oder Führerschein vorweisen, will aber gerade junge Wähler wieder für Politik begeistern: „Einer der Hauptgründe für meine Kandidatur ist die Entfremdung, die ich unter den jungen Leuten in meinem Umfeld gesehen habe. Wir müssen junge Menschen überzeugen, sich in die Politik einzumischen, denn die Entscheidungen von heute sind ihre Zukunft“, schreibt Ethan auf seiner Website. Neben einer engagierten Jugend zählen zu seinen Anliegen unter anderem LGBTQ-Rechte, eine verpflichtende Gesundheitsvorsorge, erneuerbare Energien und ein höherer Mindestlohn.