Das ist… Kira Marie Peter-Hansen, jüngste Europaabgeordnete aller Zeiten

… mit einem klaren Ziel nach Brüssel. Kira zieht für die rot-grüne dänische „Socialistisk Folkeparti“ (Sozialistischen Volkspartei) ins Europäische Parlament ein und sagte der taz, dass sie sich wegen der Klimakrise zur Wahl habe aufstellen lassen: „Wenn wir das nicht lösen, sind wir voll abgefuckt. Dann sind die meisten anderen Probleme völlig egal.“ Sie will sich für eine „green transition“ in Europa einsetzen, also das Ende der fossilen Energieträger und einen ökologischen und nachhaltigen Umbau in allen Bereichen. Dabei ist es ihr wichtig, dass dieser Umbau sozial vonstatten geht, dass also zum Beispiel Menschen aufgefangen werden, die dadurch ihre Jobs verlieren. Persönlich will sie zum Klimaschutz beitragen, indem sie die Reisen zwischen Kopenhagen und Brüssel regelmäßig mit dem Zug antritt, was immerhin 16 Stunden Reisezeit bedeutet – einfache Strecke.