... aus Leicester und lebt heute in Sheffield, rund 200 Kilometer nördlich von London. Dort studierte sie Landschaftsarchitektur, brach nach dem Brexit aber ihr Studium ab, weil sie nicht tatenlos zusehen wollte, wie ihr Land aus der EU fällt. Seit 2016 ist sie als Aktivistin, Sängerin und Künstlerin in Großbritannien und europaweit unterwegs, um mit kreativem Protest für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU zu werben. Sie lebt zusammen mit ihrem Vater, der sie in ihrer Aktivistinnenkarriere unterstützt und selber regelmäßig an Protesten teilnimmt. Immer mit dabei ist ihre Gitarre, mit der sie ihre vielen Anti-Brexit-Songs spielt.