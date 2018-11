Eigentlich haben wir schon seit 2014 Krieg, seit der Krimkrise. Seitdem fühle ich mich hier nicht mehr grundlegend sicher. Aber der Krieg ist hier, für uns in Moskau, nicht sichtbar. Ich hoffe sehr, dass der Konflikt nicht eskaliert. Beide Seiten wussten meiner Meinung nach sehr genau, was sie tun. Alle Handlungen waren sicherlich mit den obersten Befehlshabern abgesprochen. Es gibt in dieser Region gewisse Regelungen, die sonst auch befolgt werden. Wenn sie nicht befolgt werden, ist das eine klare Aussage. Also hat man auch damit gerechnet, dass die Lage sich zuspitzt. Ich hoffe sehr, dass es bei diesem kalkulierten Kräftemessen zwischen Russland und der Ukraine bleibt, und auch, dass sich ein Weg findet, die gefangenen Matrosen wieder der ukrainischen Seite zu übergeben, so dass sie nicht im russischen Gefängnis landen.