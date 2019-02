Und abseits der Medien haben die Populisten das Thema besetzt.

Zur Willkommenspolitik von 2015 gab es unter der Oberfläche bereits eine riesige Gegenbewegung, die nur darauf gewartet hat, dass so was wie Köln passiert. Und weil man lange gar nicht genau wusste, was tatsächlich vorgefallen ist, waren die Ereignisse wie ein Leerraum, den man füllen konnte. Es wurden populistische und rechtsgerichtete Deutungen in die Debatte geworfen und ein „wir“ und „die anderen“ aufgezogen. Was in der Silvesternacht passiert ist, ist schrecklich, aber es hat die Nüchternheit gefehlt, um wirklich zu erklären, was passiert ist, ohne dass dabei Räume für Diskriminierung entstehen.