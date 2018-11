Initiiert wurde die Kampagne von einem siebenköpfigen Team. Zu dem Team gehört auch Hannah Hübner, 29. Hübner ist Eventmanagerin und in der Öffentlichkeitsarbeit der #unteilbar-Demo aktiv. In einem Telefonat spricht sie darüber, was besonders kritisch an der BMI-Kampagne ist und wie man es besser machen könnte. Vor allem die Bildsprache und die Auswahl der auf den Plakaten dargestellten Flaggen sieht sie mit Skepsis: „Die Anordnung der Flaggen lösen bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedliche, häufig fragwürdige Assoziationen hervor.” Manch einer erkenne in der Form eine „Route nach Hause“ oder auch eine Mauer, die zwischen Deutschland und „allen anderen Ländern“ aufgebaut ist.