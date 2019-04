Marianne Siebeck ist wütend. Die 19-Jährige will, dass junge Menschen in der Politik endlich mehr mitreden dürfen. Gemeinsam mit einigen anderen Jugendlichen hat sie sich Mitte März für eine Protestaktion im Bundestag festgekettet. Außerdem gründete sie den Verein „Demokratische Stimme der Jugend“. Im Interview erzählt sie, was sie an der Politik besonders enttäuscht – und was Politiker ihrer Meinung nach ändern müssen.