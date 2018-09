Neonazis waren in meiner Kindheit und Jugend allgegenwärtig. Ich bin so eng damit aufgewachsen, dass ich in meiner Jugend gar nicht kapiert habe, was die ganzen Nazis eigentlich bedeuten. Ich wusste zwar, dass die nervig und gewalttätig sind, dachte aber, das gehört eben dazu. Es gab damals die HipHopper, die Raver, die Nazis und die Goths. So war es zumindest bei mir an der Mittelschule. Irgendwann, so mit 15, habe ich natürlich gescheckt, dass es gar nicht überall so normal ist, dass es nicht überall so viele Neonazis gibt. Zu der Zeit habe ich im Alternativen Jugendzentrum Musik gemacht und wurde politisiert.