jetzt: Ali, unter #freeali haben sich in den vergangenen zwei Jahren viele Menschen und Organisationen für deine Ausreise eingesetzt. Fühlst du dich hier in Berlin nun tatsächlich frei?

Ali Feruz: Schon als ich 2018 in Frankfurt gelandet bin, habe ich tatsächlich sowas wie Freiheit gespürt. Und klar, hier in Berlin ist es anders als in Moskau oder Usbekistan. Hier kann jemand wie ich einfach so draußen herumlaufen, es ist so etwas wie eine queere, weltoffene Insel. In Moskau muss man in vielen Teilen der Stadt aufpassen, dass man keinen Nazis begegnet, die einen verprügeln könnten. Hier habe ich diese Ängste nicht, oder nicht so sehr. Beim Anblick von Polizisten denke ich aber immer noch an Schläge und Folter. Ich muss mich noch etwas eingewöhnen. Andererseits habe ich auch die Bilder aus Chemnitz gesehen und wie verhalten dort Polizei und Politik auf die rechtsextremen Aufmärsche reagiert haben. Ich fand das bedrohlich. Dass hat mir gezeigt, dass man sich auch in Deutschland nicht überall sicher und frei fühlen kann.