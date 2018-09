Stefan Krabbes wurde 1987 in Dessau geboren, heute lebt der Blogger in Halle an der Saale. Er kennt den Osten. Und es ärgert ihn, dass die meisten Menschen mit seiner Heimat vor allem Fremdenfeindlichkeit und rechte Hetze verbinden. Deswegen startete er am Wochenende auf Twitter #DerAndereOsten. Unter dem Hashtag sammeln Menschen Erfahrungen, die ein anderes Bild des Ostens zeichnen. Im Interview erzählt er, wieso #DerAndereOsten jetzt wichtig ist, wieso Westdeutsche manchmal verständnisvoller sein sollten und was von dem hält, was in Chemnitz und Köthen passiert ist.