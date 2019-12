Am Montag steigt der 23-jährige Peter Dörffel in Dresden in den Bus, Linie 90. Dabei fällt ihm ein Schild auf, das an der vordersten Tür des gelben Gefährts angebracht ist. In auffälliger Frakturschrift steht da: „Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer.“ Dörffel ist von dem Zettel irritiert und beschwert sich per Twitter bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB).