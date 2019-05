Celine Fabrequette, 29, und Adélaide Hirwe, 31, sind die Gründerinnen von #DiasporaVote, einer Initiative für Menschen mit afrikanischer Herkunft in Europa. Vor der Wahl am 26. Mai wollen sie die Menschen aus der Diaspora – also Menschen mit Wurzeln in afrikanischen Ländern, die in Europa leben – motivieren, ihre Stimme abzugeben und sich zu engagieren, und bieten verschiedene Formate an, um sich in Sachen EU weiterzubilden: Wie funktioniert sie? Welche Institution macht was? Wie kann ich selbst Einfluss nehmen?