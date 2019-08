„Ich hatte das Gefühl: Wenn ich jetzt nichts sage, dann ist das wie Wegschauen“

Hat dich dieser „Sport“ schon immer interessiert?

Kein bisschen! Aber in unserer Schule gehört das zum Rahmenprogramm: Das macht man ein paar Tage lang und danach gibt es einen Schulwettbewerb, bei dem niemand mitmachen wollte. Also wurde ich bestimmt und habe zufällig die Schuldebatte gewonnen. Aber dann wollte ich absolut nicht mehr, weil ich vorher furchtbare Angst hatte und es gehasst habe, dass mich alle so anstarren. Aber dann haben die Lehrer immer wieder gesagt: „Komm, die nächste Debatte schaffst du auch noch, also habe ich mitgemacht. Und so bin ich unfreiwillig ins Finale gekommen und habe es unfreiwillig gewonnen. Ich hatte in dem Moment kein Gefühl dafür, dass das eigentlich toll war. Was mir aber gefallen hat, war, dass man so viele tolle Leute kennengelernt hat. Und hinterher war das Gefühl natürlich großartig.