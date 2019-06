„Viele finden es super, dass Menschen wie ich sichtbar sind“

Warum ist Transparenz dir so wichtig?

Das zeigen alleine die ersten Fragen, die meine Freunde und Familie nach meiner Wahl gestellt haben. Die wussten einfach nicht, was ich den ganzen Tag mache. Die wenigsten Leute wissen, was eine Abgeordnete so macht. Und das ist nicht gut. Deshalb muss nicht jeder gleich Instagram anschmeißen, aber wir müssen unsere Arbeit zugänglicher machen für die Bürger. Und Instagram ist eine Möglichkeit, die Leute in meinen Alltag mitzunehmen. Und dann verstehen sie womöglich auch, wofür ich gewählt wurde. Außerdem ist es wichtig, den Leuten auch zu zeigen, dass das wirklich jeder machen kann.