Sollte vor deutschen Schulen die Deutschlandflagge wehen?

Die Schüler Union und die CDU in Baden-Württemberg wollen vor deutschen Schulen dauerhaft Flaggen hissen: die des jeweiligen Bundeslands, die Deutschland- und die Europaflagge. Auch die Junge Union Baden-Württemberg unterstützt diesen Antrag. So soll die Verbundenheit der Schüler*innen zu Land, Bund und EU gefördert werden und die Nationalflagge wieder positiver besetzt werden. Am Freitag soll der Antrag beim CDU-Bundesparteitag in Leipzig gestellt werden. Doch was halten die Jugendorganisationen der anderen großen Parteien davon? Wir haben mit ihren Vertreter*innen gesprochen. Nur die „junge Alternative“ antwortete nicht auf unsere Anfrage.