Seit das heimlich auf Ibiza aufgenommene Video von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus ganz Österreich auf den Kopf stellt, findet in dem Land noch etwas Bemerkenswertes statt. Es trendet dort nämlich plötzlich ein 20 Jahre altes Lied – der Party-Hit „We’re going to Ibiza“ von den Vengaboys.