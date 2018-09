Das passiert in der ersten Staffel

Weil Hart in der Schule zunehmend untragbar ist, will seine Schwester Andrea die Erwachsenen endlich davon überzeugen, dass er mehr Härte spüren muss. Nach einigem Streit zwischen den Eltern, die zwischenzeitlich sogar von Scheidung sprechen, gibt es einen Kompromiss: Hart wird Lehrling bei seinem Vater, dem erfolglosen Sanitärinstallateur, und freut sich über die Beförderung. Andrea und Mama Angela stehen dumm da. Denn wer weiß, was der Junge jetzt erst verbockt, wo er Zugang zu den Häusern der Reindahler hat?