Was heißt eigentlich „Diskriminierung“?

In dieser Folge erklären verschiedene Menschen, was für sie „Diskriminierung“ bedeutet. Denn ob in der Skat-Runde oder im Bundestag: Der Begriff ist hoch politisiert – und beeinflusst das Leben vieler Bürger*innen. Ein Arbeiterkind, ein Afrodeutscher, ein schwuler Sozialarbeiter und eine Psychologin erleben Diskriminierung trotzdem alle anders.