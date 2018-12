jetzt: Monsieur Castagner, Sie sind Bürgermeister eines kleinen Örtchens namens Issigeac – und das ist plötzlich Thema in allen französischen Zeitungen. Es geht um die „Rue de la saucisse“, also die Wurststraße. Was ist denn da los?

Tja, das ist wirklich eine ungewöhnliche Sache. Vor etwa zwei Wochen erhielt ich eine E-Mail der Tierrechts-Organisation „Peta“, die mich aufforderte, die Rue de la Saucisse bei uns im Ort umzubenennen – in „Rue de la Soycisse“, in Anlehnung an das englische Wort für Soja. Sollte ich zustimmen, wollten sie den Bewohnern der genannten Straße eine Auswahl an „leckeren veganen Würsten“ anbieten. Ich habe erst gedacht, da erlaubt sich jemand einen Scherz mit mir.