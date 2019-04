Die folgende Zahl erschreckt trotzdem: Seit seiner Amtseinführung im Januar 2017 habe der US-Präsident 10 111 Mal gelogen und/oder irreführende Behauptungen aufgestellt (Stand: 27. April 2019). Das meldete der „Fact Checker“ der Washington Post. Erst im September vergangenen Jahres hatte Trump dort die 5000er-Marke geknackt. In den vergangenen Monaten hat der Politiker also noch mal kräftig nachgelegt. In sieben Monaten hat der dem „Fact Checker“ zufolge pro Tag durchschnittlich 23 Mal gelogen oder irreführend formuliert. Zum Vergleich: In den ersten hundert Tagen des Projekts waren es „gerade mal“ fünf Lügen oder missverständliche Aussagen täglich.