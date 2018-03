Die meisten Produkte in Trumps Webshop sind „Made in China"

Der hat nämlich in seiner Late-Night-Show am Mittwochabend gezeigt, was man alles in Trumps Online-Shop bestellen kann: die Trump-Cap, Golf-Gadgets, aber auch so sinnvolle Sachen wie eine pinke Bandana mit „Trump“ drauf. Alles schön und gut, wäre da nicht folgendes Problemchen: Die Cap ist „Made in China“, die Kaffeetasse „Made in Thailand“ und ein Babylätzchen „Made in Peru“ – lediglich ein Golfschlägerüberzug ist zwar „Made in China“, aber dafür „Decorated in the USA“. Wie war das noch mal mit dem Unterstützen der US-amerikanischen Wirtschaft?