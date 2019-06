„Viele hier hoffen, dass Trump kommt und uns befreit“

„Ich liebe mein Land, aber ich weiß nicht, ob ich hier eine Zukunft habe. Seit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen wird es jeden Tag schlimmer. Innerhalb eines Jahres hat sich hier fast alles um das drei- bis sechsfache verteuert. Aber ich verdiene nicht mehr. Im Gegenteil. Unsere Wirtschaft ist am Ende. Es ist schwierig geworden, an Medikamente zu kommen. Der Preis für Produkte wird vom Schwarzmarkt diktiert. Schuld dran sind nicht allein die Sanktionen, sondern auch die Korruption. Jeder versucht, zu überleben und verlangt so viel, wie er kann. Du weißt nicht, was du für dein Geld am nächsten Tag noch bekommst oder was es noch wert ist. Dennoch habe ich Glück, ich komme über die Runden. Und muss an keiner Grenze Militärdienst schieben, weil ich ausgemustert wurde.