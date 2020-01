Das ist der Gegenentwurf zu Klöckners #Dorfkinder-Kampagne

Tim ist 26 Jahre alt und in Mittelrode aufgewachsen, einem 320-Einwohner*innen-Dorf 30 Kilometer südlich von Hannover. Einmal hat er versucht, in die Stadt zu ziehen – nach drei Tagen in Hamburg gab er auf. Er fühlt sich in der Stadt einfach nicht wohl. Mittlerweile wohnt er mit seiner Freundin in Heeren, einem ebenso kleinen Dorf in der Nähe von Münster. Er ist Dorfkind aus Überzeugung. Eigentlich gehört Tim also genau zur Zielgruppe der neuen #Dorfkinder-Kampagne von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Aber eben nur in der Theorie. In der Praxis sagt er, bevor er über die Kampagne spricht: „Es kann sein, dass ich jetzt gleich emotional werde.“ Das ist nicht positiv gemeint. Tim ist wütend. Die #Dorfkinder-Kampagne, in der Julia Klöckner verwunschene Bilder vom Dorfleben mit motivierenden Sprüchen paarte, wurde kurz nach ihrer Veröffentlichung auf Twitter von vielen Menschen kritisiert, auch Tim ärgerte sich.