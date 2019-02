Für ihre Aktion wurde sie angeklagt – jetzt ist das Urteil gefallen. Die damals 21-Jährige muss zwar nicht ins Gefängnis, aber eine Geldstrafe von umgerechnet 290 Euro bezahlen. Am Montag wurde sie wegen Verstoßes gegen das schwedische Luftfahrtgesetz verurteilt, so eine Sprecherin des Bezirksgerichts Göteborg. Erssons Verteidiger Tomas Fridh kündigte unmittelbar nach der Verurteilung an, in Berufung gehen zu wollen.