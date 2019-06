„Wenn ich zugeschaut habe, hat sich die Polizei meistens fair verhalten“

15 Stunden war Michael Bloss mit den Protestierenden in der Grube. Die ganze Nacht. Am Ende des zweitägigen Protests hatte er 35 Stunden nicht geschlafen. Dabei war er weder als Demonstrant, noch als Polizist, noch als Journalist bei der großen Ende-Gelände-Demo am vergangenen Wochenende: Michael Bloss begleitete die Aktion als parlamenarischer Beoachter. Der 32-jährige grüne EU-Abgeordnete nahm damit eine spezielle Aufgabe wahr: Mit auffälligen grünen Westen bewaffnet, schauen sich die Beobachter das Geschehen vor Ort an und können danach zum Beispiel berichten, wer den ersten Stein geworfen hat. Außerdem vermitteln sie zwischen Polizei und Protestierenden und versuchen, brenzlige Situationen zu deeskalieren. Am Wochenende war das bei im Tagebau Garzweiler auch nötig, erzählt Michael.