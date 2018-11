Also liegst du die ganze Nacht wach und denkst über den Brexit nach oder wie darf man sich das vorstellen?

Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so wahnsinnig politisch. Der Witz war einfach nur in meinem Kopf. Weil ja jeder die Briten mit einer Tasse Tee assoziiert. Wenn man also auch den Brexit mit einer Tasse oder einem Humpen Tee erklären will, versteht das glaube ich jeder. Dass die Tasse wegen des Brexit einfach ausläuft – das ist britischer Humor.