„Erst vor ein paar Minuten wurden wir mit Champignons beworfen“

Vor ein paar Wochen bin ich durch die Erfurter Innenstadt gelaufen, um ein Plakat an einer Laterne aufzuhängen. Das war am Theaterplatz, eine ziemlich bürgerliche Gegend. Auf einmal stürmten zwei Menschen, vielleicht um die 50 Jahre alt, aus einer Fleischerei auf mich zu. Er hatte noch die Fleischerschürze hat, sie war wohl die Inhaberin des Geschäfts. ‚Das hängt hier nicht‘, rief die Frau und zeigte auf das Plakat. Dann zogen sie mir das Plakat mit Gewalt aus den Händen und nahmen es mit in den Laden. Die Polizei kam zum Glück sehr schnell. Ich habe Anzeige erstattet. Was mich aber am meisten schockierte, war die Tatsache, dass mir keiner der Passantinnen und Passanten half. Seitdem bin ich im Wahlkampf nicht mehr allein auf der Straße unterwegs.“