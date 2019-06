„Mir geht's nicht um die Grünen, sondern um die grünen Themen“

Nico Semsrott, der notorischste Kapuzenpulli-Träger hinter Kevin Kühnert, ist frisch in Brüssel angekommen – und unerwarteterweise auch in der grünen Fraktion des EU-Parlaments. Kandidiert hat er bekanntermaßen für „Die PARTEI“. Sein Kollege Martin Sonneborn hatte sich in der vergangenen Regierungsperiode keiner Fraktion angeschlossen, abwechselnd mit „ja“ und „nein“ abgestimmt und wird das wohl auch weiterhin so halten. Dass Nico Semsrott das anders macht, hat Gründe – und die sind nicht satirisch, sondern politisch-pragmatisch.