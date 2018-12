So wie ich jetzt. Ich habe mir, bevor ich in die Schweiz ging, ganz genau null Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet. Ja, andere Währung, lustige Sprache, die ich aber immerhin verstehe. Quasi ein Dialekt. Ansonsten dachte ich, das wird sich in etwa so anfühlen wie ein Umzug von München nach Berlin. Oder vielleicht nach Wien. Doch wenn man sich außerhalb der EU bewegt, sind manche Dinge auf einmal komplizierter als gewohnt. Es fängt in kleinen, alltäglichen Dingen an: Muss ich einem Schweizer (oder einer Schweizer Behörde oder einem Schweizer Online-Shop) einen genauen Betrag in Franken überweisen, wird’s schon schwierig. Überweisungen in Schweizer Franken kosten mich eine Gebühr für Auslandsüberweisung plus noch eine Gebühr für die Umrechnung der Währung. EU-weit kann man seit SEPA gebührenfrei überweisen – aber nur in Euro.