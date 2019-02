„Ich wollte damit einen Song schreiben, der bewusst macht, was für ein Erbe wir mit Europa haben, dass wir hier schon so lange Frieden und Freiheit haben“, sagte Sänger Maurice Ernst im Interview mit dem österreichischen Kurier über das Lied „Europa 22“. Die Botschaft kommt anscheinend bei vielen Menschen sehr gut an. Dem Zeit Magazin sagte der Sänger vor ein paar Wochen, er fühle sich als Europäer, er wolle „vermeiden, im Austropop-Sumpf zu versinken. Ich will als Österreicher europäische Musik machen.“ Auf ihrer Instagram-Seite teilen die Musiker ihre Europapässe.