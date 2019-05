Warum die „grüne Welle“ nicht ganz Europa erfasst hat

Dieser Erfolg hat sicher auch damit zu tun, dass die Europawahl im Vorfeld zur „Klimawahl“ erklärt wurde. Schüler*innen und Studierende haben monatelang regelmäßig für eine konsequente Klimapolitik demonstriert und zu den Europawahlen machte die „Fridays for Future“-Bewegung noch einmal besonders mobil: Bei einem weltweiten Klimastreik am 24. Mai wurde allein in Deutschland in mehr als 200 Städten demonstriert; am Samstag haben dann etwa hundert FFF-Aktivist*innen aus mehreren europäischen Ländern den Eingang zum Europaparlament in Brüssel besetzt und dort übernachtet. In Deutschland waren es dann auch vor allem die Jungen, die den Grünen zu ihrem phänomenal guten Ergebnis verholfen haben: 34 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und 25 Prozent der 25- bis 34-Jährigen haben sie gewählt. Bei den Erstwähler*innen stimmten sogar 36 Prozent für sie. Aber auch in anderen Altersgruppen spielte der Klimaschutz eine Rolle bei der Wahl: Im April gaben bei einer Umfrage in elf europäischen Ländern drei Viertel der Befragten zwischen 18 und 65 Jahren an, dass der Klimawandel einen wichtigen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung haben werde.