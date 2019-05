Woran liegt es, dass so wenig junge Menschen, denen man doch immer eine Begeisterung für Europa nachsagt, im Europäischen Parlament sitzen? Was sagen die jungen Kandidaten dazu, die es dieses Jahr wagen und Ende Mai zur Wahl stehen? Und was erwartet sie, wenn sie gewählt werden – wie ist es also als junges MEP in Brüssel und Straßburg? So abschreckend, dass die meisten darauf einfach keine Lust haben?